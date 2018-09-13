Robinho, direksiyon başına geçti





SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı Robinho, Türkiye'de sadece 3 tane bulunan 500 bin avro değerindeki aracın sürücü koltuğuna geçerek poz verdi.

Japon firması Honda'nın NSX markalı otomobilinin tanıtım töreninde Sivasspor Kulübü Asbaşkanı Faruk Taşseten, Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna ile kırmızı-beyazlı futbolcular Robinho, Arouna Kone, David Braz, Ziya Erdal, Emre Kılınç, Tolgahan Acar, Mert Hakan Yandaş ve Hakan Arslan yer aldı.

Otomobili inceleyen konuklar araç hakkında yetkililerden bilgi aldı. Otomobilin sürücü koltuğuna oturarak çalıştıran Robinho, aracın çıkardığı ses sonrası şaşkınlığını gizleyemedi.

Araç hakkında bilgi veren Honda NSX Uzmanı Tolga Kalburcu, otomobil ile tüm Türkiye'yi dolaşarak lansman yaptıklarını ve bu haftaki duraklarının Sivas olduğunu söyledi.

Tanıtım toplantısına katılan Sivassporlu yöneticiler ve futbolculara teşekkür eden Kalburcu, şunları kaydetti:

"Aracın şu anki liste fiyatı 500 bin avro. Fiyat olarak oldukça yukarıda. Türkiye'de sadece 3 tane satıldı. Sivassporlu futbolcuları bugün davet edip onlara da bunu göstermek istedik. Özellikle Robinho farklı ilgi duydu, sevdi. Daha önceden bu modeli görmediğini farklı bir araba olduğunu söyledi. Özellikle sesini çok beğendi. Belki yakın zamanda onunla bir test organizasyonu düzenleyebiliriz."