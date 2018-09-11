Robinho 3 puandan umutlu





SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor'un Brezilyalı futbolcusu Robinho, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynayacakları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçından 3 puan almak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi.

Robinho, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde geride kalan 4 haftada 4 puan aldıklarını anımsattı.

Ligde çok iyi maçlar oynadıklarını ancak bu karşılaşmalarda arzu ettikleri 3 puanları alamadıklarını belirten Robinho, "Önümüzde çok önemli bir maçımız var. Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçından 3 puan almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.

İç sahada ve deplasmanda zorlu maçlar oynadıklarını dile getiren Robinho, "İyi bir takım olduğumuzu düşünüyoruz. Gereken mücadeleyi vererek 3 puanı almayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.





- Antrenman





Demir Grup Sivasspor, 16 Eylül Pazar günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.



Sakatlığı bulunan Delvin N'Dinga, antrenmana katılmadı.