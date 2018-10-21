Rizespor ve Konyaspor yenişemedi

RİZE (AA) - Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor sahasında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

16. dakikada Opanasenko'nun sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında defanstan seken top Ömer Ali Şahiner'in önünde kaldı. Bu futbolcunun altıpas sol köşesinden sert şutunda defans oyuncusu Brabec, son anda yatarak filelere gitmekte olan topu ayakları ile uzaklaştırmayı başardı.

27. dakikada Ali Çamdalı'nın ceza sahasına havadan pasında Petrucci'nin bekletmeden gelişine vuruşunda, top az farkla üstten auta çıktı.

30. dakikada kazanılan faul atışında Boldrin'in yaklaşık 30 metreden sert şutunda kaleci Serkan Kırıntılı, topu yumruklayarak kornere çeldi.

39. dakikada hakem Volkan Bayarslan, Jevtovic'in ceza sahasında topa ele müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 41. dakikada topun başına geçen Boldrin plase vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

44. dakikada Robin Yalçın'ın ara pasında rakibini çalımladıktan sonra ceza sahasına giren Orhan Ovacıklı'nın yerden şutunda, top az farkla auta çıktı.

İlk yarı Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

57. dakikada Boldrin'in sağ taraftan ceza sahası çizgisi üzerine yerden pasında Süleyman Koç'un gelişine vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.

61. dakikada Skubic'in sağ taraftan ceza sahasına pasında, Jahovic'in kontrol ettikten sonra dönüp yerden vuruşunda, defanstan seken topu kaleci Gökhan Akkan son anda tokatlayarak kornere çeldi.

76. dakikada sağ taraftan rakibini çalımladıktan sonra ceza sahası içerisine giren Orhan Ovacıklı'nın şutunda top kaleci Serkan Kırıntılı'dan döndü. Orhan Ovacıklı yeninden önünde kalan topu tamamlamak istese de şutunda meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

78. dakikada Jahovic'in Çaykur Rizespor ceza alanında yerde kaldığı pozisyonu VAR uyarısıyla yeniden izleyen Volkan Bayarslan, Jach'ın Jahovic'e faul yaptığına karar vererek penaltı noktasını gösterdi. 82. dakikada Jahovic'in penaltı atışında top filelere gitti: 1-1.

Karşılaşma 1-1 tamamlandı.

Maç sonu saha karıştı

Maçın ardından Atiker Konyasporlu futbolcu Uğur Demirok formasını çıkarıp havaya kaldırdı ve tribünlere doğru gösterdi. Uğur'a Vedat Muric ve bazı Çaykur Rizesporlu futbolcular engel olmaya çalışırken, iki takım oyuncuları arasında bir anda tartışma başladı. Saha içinde yaşanan gerilimi VAR'dan izleyen hakem Volkan Bayarslan, olay esnasında Uğur'a vurduğu gerekçesiyle Çaykur Rizesporlu Abdullah Durak'a kırmızı kart gösterdi. Vedat Muric ise sarı kart aldı.