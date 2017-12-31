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Rıza Doğan Güreş Turnuvası yapıldı

ANKARA (AA) - Kızılcahamam Belediyesi tarafından düzenlenen, 12. Rıza Doğan Güreş Turnuvası yapıldı. Kızılcahamam Rıza Doğan Spor Salonunda gerçekleştirilen turnuvada, Almanya, Ankara, Bursa, Osmaniye, Tokat, Çorum, Batman'daki çeşitli...

31 Aralık 2017 Pazar 19:13
Rıza Doğan Güreş Turnuvası yapıldı
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ANKARA (AA) - Kızılcahamam Belediyesi tarafından düzenlenen, 12. Rıza Doğan Güreş Turnuvası yapıldı.

Kızılcahamam Rıza Doğan Spor Salonunda gerçekleştirilen turnuvada, Almanya, Ankara, Bursa, Osmaniye, Tokat, Çorum, Batman'daki çeşitli spor kulüplerinden katılan sporcular, yıldızlar, gençler ve minikler serbest stilde mücadele etti.

Müsabakaları, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Muhittin Güney, Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin İlhan, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Süleyman Acar ve vatandaşlar izledi.

Dereceye giren sporculara madalya verildi.

Anahtar Kelimeler:
AnkaraKızılcahamam
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