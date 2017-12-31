ANKARA (AA) - Kızılcahamam Belediyesi tarafından düzenlenen, 12. Rıza Doğan Güreş Turnuvası yapıldı.
Kızılcahamam Rıza Doğan Spor Salonunda gerçekleştirilen turnuvada, Almanya, Ankara, Bursa, Osmaniye, Tokat, Çorum, Batman'daki çeşitli spor kulüplerinden katılan sporcular, yıldızlar, gençler ve minikler serbest stilde mücadele etti.
Müsabakaları, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Muhittin Güney, Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin İlhan, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Süleyman Acar ve vatandaşlar izledi.
Dereceye giren sporculara madalya verildi.