Rıza Çalımbay'dan ayrılık açıklaması

TRABZON(AA) - Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, sezonun değerlendirmesini yaptıktan sonra, geleceğine ilişkin de açıklamada bulundu.

"Teşekkür ettim ve yolumuzu ayırdık"

Kulüp asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, genel sekreter Ömer Sağıroğlu ve genel koordinatör Özkan Sümer ile dün bir görüşme yaptıklarını aktaran Çalımbay, toplantıda kendi durumuyla ilgili konunun da gündeme geldiğini ve kısa konuştuklarını belirterek şunları kaydetti:

"Kendilerine 'Benim mukavelem bitiyor.' dedim. Onlar da 'Hocam ne düşünüyorsunuz, nasıl yapalım?' dediler. Özkan, Hayrettin ve Ömer Bey'e, 'Çok teşekkür ediyorum, gelecek sezon çalışmayı düşünmüyorum.' dedim. Göreve geldiğimde sözleşmem 2 yıldı, 1 yıl olmasını ben istedim. 'Ben burada elimden gelini yaptım, buradan iyi bir şekilde ayrılmak istiyorum.' dedim. Trabzonspor camiasına, hepsine saygım sonsuz, teşekkür ettim ve yolumuzu ayırdık. "

Gelecek sezon için hiçbir takımla görüşmediğini vurgulayan Çalımbay, "Teklifler olursa dediğim gibi çok başarılı olacağıma inanıyorum. Benim için önemli olan huzur. Hedef koyup başaramadığım yok. Burada çok büyük tecrübe edindim. Taraftarlar mükemmel destek verdi. Onlara, futbolcu arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. " ifadelerini kullandı.

"Aşamayacağımız şeyler oldu"

Ligde göreve geldiklerinde 11. sırada yer alan Trabzonspor'u 5. sıraya kadar taşıdıklarını anlatan Çalımbay, ara transferde maddi sıkıntılar nedeniyle transfer yapamamalarının takımı etkilediğini anlatarak, "Ben ve yardımcılarım herkes 10 gün tatil yaparken başkanımızla her gün hastanede buluştuk, 'transferde kimi alalım, nasıl yapalım' diye konuştuk. Her gün karşımıza engel çıkıyordu, bu engel de maddi konulardı. Mevcut oyuncular maddi açıdan sıkıntı yaşayacaksa o zaman transfer yapmayalım, arkadaşlarımızın sorunlarını halledelim ve sıkıntı yaşamasınlar diye mevcut oyuncularla işimize baktık." değerlendirmesinde bulundu.

Topladıkları puanlarla bordo-mavili kulübe 42 milyon lira kazandırdıklarını vurgulayan Çalımbay, şunları söyledi:

"Şu anda kulübümüz topladığımız puanlarla inanılmaz derecede para kazandı. Biz burada görev yaparken kulübün 1 kuruşunu harcatmadık. Las Palmas'tan Remy'i çok istiyorduk özellikle. Antalya'dan Maicon, Osmanlıspor'dan Umar'ı, Bursasporlu Kembo, Kayseri'den Mendez'i istedik ama hiçbirini alma imkanımız olmadı. Onun için bu kadromuzla yolumuza devam ettik. Devam ederken başarılı olmamız gerekiyordu. Sezonu çok daha iyi yerde bitirmek için elimizden gelen her şeyi yaptık ama bazen aşamayacağımız şeyler oldu. Deplasman maçlarında en başarılı takımlardan biriyiz. Bazen sıkıntılar yaşadık, özellikle 1-2 takviye yapsak her şey farklı olacaktı. Muharrem Başkan oyuncu almak için uğraştı ama sıkıntılardan dolayı olmadı."

Muhabir: Selçuk Kılıç