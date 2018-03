Ringlerin şampiyon kızı yeni hedefler peşinde

DÜZCE (AA) - Babasının yönlendirmesi ile 5 yaşında tanıştığı muay thai, kick boks, wushu sporlarında dünya ve Avrupa dereceleri elde eden milli sporcu Ece Çakır, ülkesini başarıyla temsil ettiği ringlerden daha fazla madalya ile dönme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Ece Çakır, 2012'de wushuda Avrupa üçüncüsü, 2013'te kick boksta Avrupa şampiyonu ve 2014'te muay thaide dünya şampiyonu olarak Türk bayrağını dalgalandırdı.

Ece, gelecek yarışmalarda da derece alıp kadınların spordaki başarısını göstermek için ders saatlerinin dışında spor salonunda ter döküyor.

Kariyerinde muay thai, kick boks ve wushuda toplam 14 Türkiye şampiyonluğu bulunan Ece, her kadının dilediği spor branşında başarılı olabileceğine inanıyor.

"Çoğu kategoride kadın sporcu olmuyordu"

Ece, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spor hayatı boyunca katıldığı birçok yarışmada kadınların fazla yer bulmadığını fakat artık bu durumun değiştiğini ifade etti.

Türkiye'de ve dünyada kadın başarısının sporda da ön plana çıktığını belirten Ece, şöyle konuştu:

"Önceki yıllarda kadınlar sporun içinde bu yıllara nazaran çok yoktu. Şu an kadın sporcular artık çoğaldı ve başarılılar. Kick boks ve muay thai olmak üzere dövüş sporlarında da çok başarılı kadın sporcular yetişiyor. Yurt dışındaki yarışmalara katılan kadın sporcular çok azdı. Çoğu kategoride kadın sporcu olmuyordu. Şu an erkek sporcular kadar kadın sporcularda da çoğalma var. Bunun için elemelerden geçmek gerekiyor. Sporda kadın sayısında artış var, özellikle son zamanlarda muay thai sporuna kadınların katılma isteği var."

Avrupa ve dünya şampiyonalarında Türk bayrağını tekrar dalgalandırmak istediğini ifade eden Ece, "Bundan sonra yeniden Avrupa ve dünya şampiyonlukları elde etmek istiyorum. Onun için çalışıyorum. Bence her kadının yapabileceği bir spor bu. İstedikten ve hedef koyduktan sonra kadınlar her şeyi başarabilir. Kadınlar istesin yeterli, bence her şeyi yapabilirler." diye konuştu.

"Benim için spor her şey demek." diyen Ece Çakır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kadınlar olarak eğer istesek erkeklerden daha iyi olabiliriz. Bunun için sadece inanmak ve başarmak gerekiyor. İstemek lazım, biz kadınlar eğer istersek erkeklerden çok daha başaralı olabiliriz. Dünya sporunda da kadınlar erkeklerden daha fazla ve daha başarılı. Kadın sporcular isterse daha da başarılı olabilirler."