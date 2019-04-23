Resim bölümü öğrencisi bilek güreşinde şampiyon oldu

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye Okul Sporları Federasyonunca Eskişehir'de düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Gençler A Kategorisi Şampiyonası, 617 sporcunun katılımıyla yapıldı.

Porsuk Spor Salonu'nda iki gün süren turnuvada sporcular, madalya kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Eskişehirli sporcular 6 altın, 2 gümüş, 3 bronz madalya aldı.

Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü öğrencisi Sude Gün ise bilek güreşinde sağ ve sol kolda Türkiye şampiyonu olarak Eskişehir'e 2 altın madalya kazandırdı.