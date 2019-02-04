Red Bull Uçuş Günü İstanbul'a geri dönüyor

İSTANBUL (AA) - Pilot olma hayali kuran yaratıcı ve cesur uçuş tutkunlarının birbirinden eğlenceli şovlarına sahne olan Red Bull Uçuş Günü, 6 yıl aradan sonra İstanbul'a dönüyor.

Red Bull'un açıklamasına göre, havacılık tarihinin en eğlenceli etkinliklerinden olan Red Bull Uçuş Günü, 6 yıl aradan sonra 30 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek.

Dörder kişilik takımların kendi tasarladıkları el yapımı uçuş araçlarıyla 6 metre yüksekliğinde bir rampadan suya atladığı etkinlik, yüz binlerce uçuş meraklısını Caddebostan'da buluşturacak.

Uçuş gününde jüri, yarışmacıları sadece uçuş mesafesiyle değil aynı zamanda yaratıcılık ve uçuş öncesinde gerçekleştirilecek performanslarına göre değerlendirecek. Uçma hayali kuran herkesin katılabileceği etkinlikte, insan gücüyle çalışan uçuş aracı tasarlayacak kadar yaratıcı ve yüz binlerin önünde şov yaparak uçmaya çalışacak kadar cesur pilotlar takımlarını kurup unutulmaz bir uçuş deneyimi yaşayabilecek.

Yarışmacı olarak Türkiye'nin dört bir yanından rekor sayıda başvurunun beklendiği etkinliğe katılmak isteyen takımlar, 1 Nisan'a kadar http://www.redbull.com/ucusgunu internet sitesinden başvuru yapılabilecek.



İlk olarak 1992'de Viyana'da düzenlenen Red Bull Uçuş Günü, gördüğü büyük ilginden sonra tüm dünyaya yayıldı. En uzun mesafe rekoru 78,6 metre mesafe ile California'da yapılan etkinlikte "The Chicken Whisperers" takımının olmuştu. Türkiye'ye ilk kez 2008'de "Flugtag" adıyla gelen Red Bull Uçuş Günü, İstanbul'da en son 2013'te gerçekleştirildi. Caddebostan'da 140 bini aşkın kişinin takip ettiği etkinlikte "Angara Börds" takımı 30 metreyle Türkiye rekoru kırmıştı.