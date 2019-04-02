Red Bull sporcusu Onbaşı'nın hedefi yeni şampiyonluklar

İSTANBUL (AA) - Portekiz'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Kupası'nda altın madalya kazanan milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, "Başarı çıtasını yukarı koydum. Artık bundan daha azı başta kendim olmak üzere kimseyi mutlu etmez. O yüzden bundan sonraki hedefim, büyüklerde katıldığım her turnuvada hem teklerde hem de çiftlerde şampiyonluk." ifadelerini kullandı.

Red Bull'un açıklamasına göre, aerobik cimnastik disiplininde Türkiye'nin en başarılı sporcusu olan Onbaşı, kazandığı başarıyı değerlendirdi.

Büyük bir başarıya daha imza attığı için çok mutlu olduğunu belirten Red Bull sporcusu Onbaşı, Portekiz'de ilk kez yarıştığı büyükler kategorisinde tek kadınlarda dünya şampiyonu olduğunu bildirdi.

Onbaşı, "İlk kez yarıştığım bir kategoride altın madalya kazanmak benim için büyük bir gurur. Portekiz’e gelirken çok heyecanlıydım. Benim için kariyerimdeki yeni sayfaya bir şampiyonlukla başlamak çok önemliydi. Bunu da başarabildiğim için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.





- "Çıtayı yükseğe koydum"





Dünya kupasında 20 bin 700 puan alarak podyumun en üst basamağına çıkan Onbaşı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Elemelerde birinci olduğumda artık altın madalyaya uzanabileceğime daha da emin oldum. Ama sonuçta bu bir spor. Performansını tamamlamadan birinciliği garanti edemezsiniz. Ne mutlu bana ki performansımda bir sorun olmadı ve bu tarifsiz duyguyu yaşadım.

Bu şampiyonluk bir rüyanın gerçeğe dönüşmesiydi. Başarı çıtasını yukarı koydum. Artık bundan daha azı başta kendim olmak üzere kimseyi mutlu etmez. O yüzden bundan sonraki hedefim, büyüklerde katıldığım her turnuvada hem teklerde hem de çiftlerde şampiyonluk."