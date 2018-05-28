Red Bull Air Race'in Japonya etabını Matt Hall kazandı

İSTANBUL (AA) - Red Bull Air Race'te sezonun üçüncü yarışının galibi Avustralyalı pilot Matt Hall oldu.



Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, hız ve dengeyi birleştirerek akrobatik hareketler yapan pilotların kozlarını paylaştığı Red Bull Air Race'te heyecan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Fransa'nın ardından Japonya’da devam etti. Chiba kentinde bulunan Makuhari Plajı’nı dolduran tam 70 bin kişinin izlediği yarışı Matt Hall kazandı. Avustralyalı pilot, Fransa’nın ardından Japonya’da da birinci gelerek genel klasmandaki liderliğini sürdürdü.

Kendi evinde düzenlenen 2016 ve 2017’deki yarışları kazanan Japon pilot Yoshihide Muroya ise bu kez istediği sonucu alamadı. Muroya yarışı bitiremedi.

Japonya'da Matt Hall’un ardından ikinci sırayı Michael Goulian aldı. Abu Dabi’de düzenlenen sezonun ilk yarışını da kazanan ABD'li pilot üç yarışta da podyumda kendine yer buldu. Üçüncülük ise Çekya'dan Martin Sonka'nın oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hall, Japonya'daki son iki yarışı kazanan ve binlerce insan tarafından desteklenen Muroya'ya karşı yarışmanın çok zor olduğunu belirterek, "Fakat buradan birinci çıktık. Ekip olarak çok gururluyuz. Bu bir takım sporu." değerlendirmesinde bulundu.

Japon pilot Muroya da "Bu yarıştan çok şey öğrendik. Önümüzde 5 yarış daha var. Şimdi önümüzdeki yarışa bakacağız. Kötü şeyleri unutacağız ve hatalardan ders çıkartacağız." ifadelerini kullandı.

Üç yarış sonunda genel klasmanda Matt Hall, 36 puanla ilk sırada yer alıyor. Onu aynı puanla Goulian ve 19 puanlı Muroya takip ediyor.



Red Bull Air Race'te bir sonraki yarış 24 Haziran'da Macaristan’ın Budapeşte kentinde düzenlenecek. Gökyüzündeki büyük şölen kasım ayında son bulacak.



