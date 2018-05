Real Madrid kupasını aldı

ANKARA

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere ekibi Liverpool'u 3-1 mağlup ederek mutlu sona ulaşan İspanya'nın Real Madrid takımı, kupasını maç sonrası düzenlenen törenle aldı.

Real Madrid üst üste üçüncü kez şampiyonRonaldo rekor tanımıyor

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yaptığı karşılaşmada Liverpool'u mağlup ederek üst üste 3'üncü, toplamda ise 13. şampiyonluğunu elde eden Real Madrid'in futbolcuları, karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşadı.

Saha içinde yapılan kupa seremonisinde ilk olarak maçın hakemlerine, ardından finalist takım Liverpool'un oyuncuları ve teknik heyetine madalyaları takıldı.

Karşılaşmada attığı 2 golle şampiyonlukta başrol oynayan Real Madrid'in Galli oyuncusu Gareth Bale, maçın adamı seçildi.

Podyuma son olarak çıkan Real Madridli futbolculara ve teknik kadroya madalyaları verildikten sonra Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos, kupayı UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in elinden aldı.

Konfetiler eşliğinde kaptan Sergio Ramos ve arkadaşları, kupa töreninde öz çekim yaptı. Kupa töreninin ardından Real Madridli oyuncular, zaferlerini "We are the champions" şarkısı eşliğinde taraftarlarıyla kutladı.

Muhabir: Ersin Şiyhan,Salih Barış Kuyucu,Doga Kirmizioglu