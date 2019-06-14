Raptors, tarihinde ilk kez şampiyon

- Toronto Raptors, Golden State Warriors'ı 114-110 yenerek final serisinde 4-2 üstünlük sağladı ve NBA şampiyonluğuna ulaşan ilk Kanada takımı oldu - Raptors'ın all-star forveti Leonard, 2014'te San Antonio Spurs formasıyla kazandığı finallerin en değerli oyuncusu ödülüne ikinci kez layık görüldü