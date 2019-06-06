Raptors seride yeniden öne geçti

ANKARA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi (NBA) final serisinde Toronto Raptors, deplasmanda Golden State Warriors'ı 123-109 yenerek seride 2-1 öne geçti.
NBA final serisinin üçüncü maçında, tarihinde ilk defa NBA finaline çıkan Raptors, son 4 yılda 3 şampiyonluk elde eden Warriors'a konuk oldu. Mücadeleyi baştan sona üstün götüren Raptors, rakibini 123-109 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti ve saha avantajını geri aldı.
Sakatlıkları bulunan Kevin Durant, Klay Thompson ve Kevon Looney'den yoksun maça çıkan Warriors'ta Stephen Curry'nin 47 sayı, 8 ribaunt ve 7 asistlik üstün performansı, mağlubiyeti engelleyemedi. Draymond Green ise 17 sayı ve 7 ribaunt kaydetti.
Dört galibiyete ulaşacak ekibin şampiyon olacağı final serisinin dördüncü maçı, 8 Haziran'da Warriors'ın sahasında oynanacak.Muhabir: Doğa Kırmızıoğlu