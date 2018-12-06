Ramil Guliyev'e 'yılın atleti' ödülü

İSTANBUL (AA) - Balkan Atletizm Federasyonları Birliği (ABAF), "yılın erkek atleti" ödülünü milli sporcu Ramil Guliyev'e verdi.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, ABAF'ın Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen galasında, Ramil Guliyev'in "yılın erkek atleti" ödülüne layık görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, dünya ve Avrupa şampiyonu Guliyev'in, ödülünü ABAF Başkanı Dobromir Karamarinov ile ABAF Başkan Yardımcısı ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'dan aldığı belirtildi.

Bu yıl Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metrede altın madalya kazanan Guliyev, Türkiye rekorunu 19.76'ya indirirken, şampiyona rekoru da kırmıştı.

Törende "yılın kadın atleti" ödülünü Yunan üç adımcı Paraskevi Papachristou, "yılın genç erkek atleti" ödülünü Ukrayna'dan Mikhaylo Kokhan, "yılın genç kadın atleti" ödülünü de Bulgar Alexandra Nacheva aldı.



Muhabir: Yunus Kaymaz