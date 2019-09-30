Ramil Guliyev finalde

İSTANBUL (AA) - 17. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metre yarı finalinde mücadele eden milli sporcu Ramil Guliyev, finale yükseldi.
Erkekler 200 metrede son dünya şampiyonu Ramil Guliyev, 1 Ekim Salı günü saat 22.40'da finalde koşacak.
Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metre yarı finalinde yarışan milli sporcu Ramil Guliyev, finale çıktı.
İSTANBUL (AA) - 17. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metre yarı finalinde mücadele eden milli sporcu Ramil Guliyev, finale yükseldi.
Erkekler 200 metrede son dünya şampiyonu Ramil Guliyev, 1 Ekim Salı günü saat 22.40'da finalde koşacak.