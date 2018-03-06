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Quaresma'nın cezası belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaşlı oyuncu Quaresma'ya 5 maç men cezası verdi.

06 Mart 2018 Salı 16:43
Quaresma'nın cezası belli oldu
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaşlı oyuncu Ricardo Quaresma'ya 5 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile yaptığı karşılaşmada kırmızı kart gören ve ihraç sonrası rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle siyah-beyazlı oyuncu, PFDK tarafından 5 maç men cezası aldı. Quaresma'ya ayrıca 22 bin lira para cezası verildi.

Aynı maçta taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Beşiktaş, 30 bin lira para ile cezalandırıldı.

Fenerbahçe'ye ise yayıncı kuruluşun müsabakadan önce soyunma odasından görüntü almasının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 bin lira para cezası verildi.

Muhabir: Ercan Doğan

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşFutbolRicardo QuaresmaSporSÜPER LİG
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