Quaresma unvan peşinde

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turunda yarın Sırbistan temsilcisi Partizan ile yapacağı rövanş karşılaşmasında Portekizli oyuncu Ricardo Quaresma, Avrupa kupalarındaki gol sayısını artırmak için sahaya çıkacak.

Siyah-beyazlı takımda 6. sezonunu geçiren ve mevcut kadroda bu alandaki en skorer isim olan Quaresma, Avrupa kupalarında şu ana dek 11 kez fileleri havalandırdı.

Quaresma, yarınki mücadelede bir gol atması halinde aynı sayıda bulunan Cenk Tosun'u geçip, 12 gollü Brezilyalı Bobo'yu yakalayacak. Quaresma, hat trick yaptığı takdirde ise Beşiktaş adına rakip fileleri 14 kez havalandıran Oktay Derelioğlu ile en golcü oyuncu unvanını paylaşacak

Avrupa kupalarında uzun süredir gol atamıyor

Ricardo Quaresma, Avrupa kupalarında uzun süredir gol atamamanın sıkıntısını yaşıyor.

Quaresma, siyah-beyazlı formayla Avrupa'daki son gol sevincini 23 Kasım 2016'da Benfica karşısında yaşadı. Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi grup mücadelesinde Benfica ile İstanbul'da oynadığı maçta 3-3 berabere kalırken, Quaresma da penaltıdan takımına bir gol kazandırmıştı.

İyi başladı

Portekiz Milli Takım formasıyla 2018 FIFA Dünya Kupası'nda yer alan Ricardo Quaresma, Beşiktaş ile 2018-2019 sezonuna da iyi bir başlangıç yaptı.

Takımının Spor Toto Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadığı karşılaşmada penaltıdan bir gol bulan Quaresma, bu maçtaki bir golün de hazırlayıcısı oldu. Portekizli oyuncu ayrıca takımının Partizan ile 1-1 berabere kaldığı ilk maçta Tolgay Arslan'ın kaydettiği golde pası veren isim olarak dikkati çekti.

Mevcut kadrodaki diğer golcüler

Siyah-beyazlı ekibin mevcut kadrosunda Avrupa kupalarında Ryan Babel 6 gol atarken, Gökhan Töre ise 5 kez fileleri havalandırdı.

Beşiktaş'ta ayrıca Oğuzhan Özyakup, Cyle Larin üçer, Mustafa Pektemek, Alvaro Negredo, Vagner Love ve Tolgay Arslan ikişer, Adriano Correia, Necip Uysal, Jeremain Lens ile Gökhan Gönül birer kez Avrupa arenasında gol sevinci yaşadı.