"Pursaklar’ın Sultanları" ikinci yarıya galibiyetle başladı

ANKARA (AA) - Pursaklar Voleybol İhtisas, 1. Lig Bayanlar B Grubu'nda ikinci yarıya galibiyetle başladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ligin ilk yarısını 8 haftalık galibiyet serisiyle tamamlayan Pursaklar, ikinci yarıya da hızlı başladı.
Ligin ikinci yarısının ilk maçında Pursaklar Spor Salonunda Bursaspor Yüksekoba’yı konuk eden Pursaklar Voleybol İhtisas, müsabakadan 3-1 galip ayrılarak puanını 31,150'ye yükseltti.
Ligde 9 Ocak'ta TVF Spor Lisesi’ne konuk olacak Pursaklar Voleybol İhtisas, bu maç için çalışmalarına başladı.