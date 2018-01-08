"Pursaklar’ın Sultanları" ikinci yarıya galibiyetle başladı

ANKARA (AA) - Pursaklar Voleybol İhtisas, 1. Lig Bayanlar B Grubu'nda ikinci yarıya galibiyetle başladı.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ligin ilk yarısını 8 haftalık galibiyet serisiyle tamamlayan Pursaklar, ikinci yarıya da hızlı...