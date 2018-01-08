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"Pursaklar’ın Sultanları" ikinci yarıya galibiyetle başladı

ANKARA (AA) - Pursaklar Voleybol İhtisas, 1. Lig Bayanlar B Grubu'nda ikinci yarıya galibiyetle başladı.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ligin ilk yarısını 8 haftalık galibiyet serisiyle tamamlayan Pursaklar, ikinci yarıya da hızlı...

08 Ocak 2018 Pazartesi 14:40
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ANKARA (AA) - Pursaklar Voleybol İhtisas, 1. Lig Bayanlar B Grubu'nda ikinci yarıya galibiyetle başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ligin ilk yarısını 8 haftalık galibiyet serisiyle tamamlayan Pursaklar, ikinci yarıya da hızlı başladı.

Ligin ikinci yarısının ilk maçında Pursaklar Spor Salonunda Bursaspor Yüksekoba’yı konuk eden Pursaklar Voleybol İhtisas, müsabakadan 3-1 galip ayrılarak puanını 31,150'ye yükseltti.

Ligde 9 Ocak'ta TVF Spor Lisesi’ne konuk olacak Pursaklar Voleybol İhtisas, bu maç için çalışmalarına başladı.

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AnkaraPursaklarPursaklar’ın SultanlarıVoleybol
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