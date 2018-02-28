Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa amcaya ziyaret
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa...
Nevşehir’in Çöpünden Elektrik Üretiliyor
Çöpten Elektrik Üretiliyor
Kapadokya'da "Chinadocia Destinasyon Projesi" başlatıldı
Chinadocia Destinasyon Projesi
Nevşehir'den kısa kısa
Nevşehir'den kısa kısa
Ürgüp'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kılıç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hediye Kılıç
banner254

Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı play-off’u garantiledi

ANKARA (AA)- Türkiye Voleybol 1. Lig Bayanlar B Grubu'nda mücadele eden Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, ligin bitimine bir hafta kala play-off oynamayı garantiledi.Pursaklar Belediyesi Kapalı Spor Salonu'nda konuk takım Bolu Belediyesi...

28 Şubat 2018 Çarşamba 13:57
Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı play-off’u garantiledi
banner230

ANKARA (AA)- Türkiye Voleybol 1. Lig Bayanlar B Grubu'nda mücadele eden Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, ligin bitimine bir hafta kala play-off oynamayı garantiledi.

Pursaklar Belediyesi Kapalı Spor Salonu'nda konuk takım Bolu Belediyesi ile karşı karşıya gelen Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, ilk seti 27-25 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette rakibin üst üste ataklarıyla skor 1-1'e geldi.

Üçüncü ve dördüncü setlerde 25-11 ve 25-18'lik setlerle maçı 3-1 kazanan Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, bu skorla üçüncü sıraya yükselerek play-off oynamayı garantiledi.


Anahtar Kelimeler:
AnkaraPursaklarPursaklar Voleybol İhtisas TakımıSelçuk ÇetinVoleybol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim