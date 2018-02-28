Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı play-off’u garantiledi

ANKARA (AA)- Türkiye Voleybol 1. Lig Bayanlar B Grubu'nda mücadele eden Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, ligin bitimine bir hafta kala play-off oynamayı garantiledi.

Pursaklar Belediyesi Kapalı Spor Salonu'nda konuk takım Bolu Belediyesi ile karşı karşıya gelen Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, ilk seti 27-25 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette rakibin üst üste ataklarıyla skor 1-1'e geldi.

Üçüncü ve dördüncü setlerde 25-11 ve 25-18'lik setlerle maçı 3-1 kazanan Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, bu skorla üçüncü sıraya yükselerek play-off oynamayı garantiledi.



