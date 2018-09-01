PSG yıldızlarıyla kazandı

İSTANBUL (AA) - Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan maçta Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Nimes'i 4-2 mağlup etti.
Başkent temsilcisi, 36. dakikada Neymar ve 40. dakikada Angel Di Maria'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.
Ev sahibi ekibin 63. dakikada Antonin Bobichon ve 71. dakikada Teji Savanier'in penaltı golleriyle skora dengeyi getirdiği mücadelede PSG, 77. dakikada Kylian Mbappe ve 90+2. dakikada Edinson Cavani'nin attığı gollerle sahadan 4-2 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın uzatma dakikalarında PSG'nin Fransız yıldızı Mbappe ile Nimes forması giyen Teji Savanier, kırmızı kart gördü.
Sezona dört maçını da kazanarak başlayan PSG, gelecek hafta sahasında Saint-Etienne'i ağırlayacak.
Muhabir: Yunus Kaymaz