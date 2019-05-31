Profesyonel futbol liglerinde heyecan sona erdi

Spor Toto 1. Lig play-off finaliyle 2018-2019 sezonunun tamamlandığı profesyonel liglerde 12 takım bir üst lige çıktı, 20 ekip ise liglere veda etti.

Türkiye'de profesyonel liglerde 2018-2019 heyecanı, play-off maçlarıyla sona erdi. Liglerde en son bir üst lige yükselme başarısı gösteren ekip ise Gazişehir Gaziantep oldu.

Gaziantep temsilcisi, dün İstanbul'da oynanan Spor Toto 1. Lig play-off finalinde normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten müsabakada Hatayspor'a penaltı atışları sonucunda 5-3 üstünlük sağladı.

Profesyonel liglerde 12 takım bir üst lige çıkarken, 20 ekip ise liglere veda etti.

Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaştığı Süper Lig'de Akhisarspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Bursaspor küme düştü.

Bölgesel Amatör Lig'den 9 ekip ise gelecek sezon TFF 3. Lig'de yer almaya hak kazandı.

Yükselenler

2017-2018 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'den 3. Lig'e çıkan Kırşehir Belediyespor, bu sezon da TFF 3. Lig 2. Grup'ta şampiyon olarak TFF 2. Lig'e yükseldi.

Gençlerbirliği, 1 yıl aradan sonra tekrar Süper Lig'e döndü.

Düşmeye devam ediyorlar

2016-2017'de Süper Lig'den 1. Lig'e, geçen sezon 1. Lig'den TFF 2. Lig'e düşen Gaziantepspor, bu sezon da TFF 3. Lig'e geriledi.

Spor Toto 1. Lig'den TFF 2. Lig'e oradan da TFF 3. Lig'e düşen Mersin İdmanyurdu, sezon başlamadan FIFA Disiplin Komitesi kararı ile bir alt lige düşürüldü.

Geçen sezon Spor Toto 1. Lig'e düşen Kardemir Karabükspor, TFF 2. Lig'e, 2'nci Lig'e veda eden Manisaspor TFF 3. Lig'e, aynı şekilde TFF 3. Lig'e düşen ekiplerden Bucaspor ile Körfezspor da Bölgesel Amatör Lig'e geriledi.

Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 1. Lig'de Afjet Afyonspor, TFF 2. Lig'e Darıca Gençlerbirliği ile Bayrampaşa, bu sezon mücadele etmeye başladıkları liglere veda etti.

56 ilden 126 takım

Gelecek sezon 56 ilden 126 takımın yer alacağı profesyonel liglerde İstanbul'u 23 ekip temsil edecek.

Ankara'dan 10, İzmir'den ise 6 ekibin bulunacağı profesyonel liglerde Manisa'dan 5, Antalya, Kocaeli ve Trabzon'dan dörder, Adana, Bursa, Hatay ve Muğla'dan ise üçer takım mücadele verecek.

Düşenler ve çıkanlar

Profesyonel liglerde yükselen ve düşen ekipler şöyle:

Spor Toto Süper Lig

Şampiyon: Galatasaray

Düşenler: Akhisarspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bursaspor

Spor Toto 1. Lig

Süper Lig'e çıkanlar: Abalı Denizlispor, Gençlerbirliği, Gazişehir Gaziantep

Düşenler: Kardemir Karabükspor, Birevim Elazığspor, Afjet Afyonspor

TFF 2. Lig

Spor Toto 1. Lig'e çıkanlar: Menemen Belediyespor, Keçiörengücü, Fatih Karagümrük

Düşenler: Fethiyespor, Tokatspor, Darıca Gençlerbirliği, Bayrampaşa, Manisaspor, Gaziantepspor

TFF 3. Lig

TFF 2. Lig'e çıkanlar: Hekimoğlu Trabzon, Kırşehir Belediyespor, Bayburt İl Özel İdare, Ergene Velimeşespor, Van Büyükşehir Belediyespor, Yeni Çorumspor

Düşenler: Gebzespor, Körfezspor, Bergama Belediyespor, Alibeyköyspor, Adıyaman 1954, 1461 Trabzon, Bağcılarspor, Bucaspor

Bölgesel Amatör Lig

TFF 3. Lig'e çıkanlar: Somaspor, Modafen, Kelkit Belediye Hürriyetspor, 68 Aksaray Belediyespor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Yozgatspor 1959, Belediye Derincespor, Ağrı 1970, 1877 Alemdağspor