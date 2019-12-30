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Premier Lig'de Manchester City, Sheffield United'ı 2-0 yendi

Manchester City'yi çalıştıran Guardiola, 134. maçında 100. galibiyetine ulaşarak İngiltere Premier Lig'de bunu en kısa sürede başaran teknik direktör oldu.

Spor 30.12.2019, 00:01
Premier Lig'de Manchester City, Sheffield United'ı 2-0 yendi
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İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Manchester City, Sheffield United'ı 2-0 mağlup etti.

Son 2 yılın şampiyonu Manchester City, sahasında oynadığı Sheffield United karşılaşmasından Agüero'nun 52 ve De Bruyne'ün 82. dakikadaki golleriyle 2-0 galip ayrıldı.

Manchester City'yi çalıştıran Josep Guardiola, 134. maçında 100. galibiyetine ulaşarak Premier Lig'de bunu en kısa sürede başaran teknik direktör oldu. Rekorun önceki sahibi Jose Mourinho, 100. galibiyetini 142. maçında elde etmişti.

Puanını 41'e çıkaran Manchester City, lider Liverpool'un 14 puan arkasında 3. sıradaki yerini korudu.


#spor
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