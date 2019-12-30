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Premier Lig'de Manchester City, Sheffield United'ı 2-0 yendi
Manchester City'yi çalıştıran Guardiola, 134. maçında 100. galibiyetine ulaşarak İngiltere Premier Lig'de bunu en kısa sürede başaran teknik direktör oldu.
Spor 30.12.2019, 00:01
İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Manchester City, Sheffield United'ı 2-0 mağlup etti.
Son 2 yılın şampiyonu Manchester City, sahasında oynadığı Sheffield United karşılaşmasından Agüero'nun 52 ve De Bruyne'ün 82. dakikadaki golleriyle 2-0 galip ayrıldı.
Puanını 41'e çıkaran Manchester City, lider Liverpool'un 14 puan arkasında 3. sıradaki yerini korudu.
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