Potada milli üzüntü

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 37. Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaşattı.

Letonya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada İtalya, Slovenya ve Macaristan'la C Grubu'nda bulunan milli takım, ilk iki maç sonunda elendi.

Sırbistan'ın Niş şehrinde turnuvanın ilk iki gününde İtalya ve Slovenya'ya kaybeden ay-yıldızlılar, yarın oynayacağı Macaristan maçı öncesi grupta sonuncu olmayı garantiledi ve üst tura yükselemedi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, böylece tarihinde ilk kez büyük bir turnuvada ikinci turu göremedi.Önceki 11 turnuvada da ilk grubu geçmişti

Milli takım, daha önce mücadele ettiği 11 uluslararası şampiyonada da ilk turu geçmeyi başarmıştı.

Daha önce Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda 7, FIBA Dünya Kupası ile Olimpiyat Oyunları'nda ikişer kez mücadele eden ay-yıldızlılar, başarılı sonuçlara imza atmıştı.

Milli takım, Avrupa şampiyonalarında 2011'de gümüş, 2013'te ise bronz madalya almıştı. FIBA Dünya Kupası'nda 2014'te dördüncü olup 2018'de ise ikinci tur oynayan milliler, 2012 ve 2016 olimpiyatlarında ise çeyrek finale kadar gelmişti.

Türkiye, 8. kez yer aldığı Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda beklentinin altında kaldı ve olimpiyat elemesi için geçerli olan ilk 6 hedefinden uzak kalıp ilk turda veda etti.