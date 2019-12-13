Potada derbi heyecanı

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ING Basketbol Süper Ligi 12. hafta maçında Anadolu Efes, yarın sahasında Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek.
Spor 13.12.2019, 09:52
ING Basketbol Süper Ligi 12. hafta maçında Anadolu Efes, yarın sahasında Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek.
Ligde oynadığı 11 müsabakada 10 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, haftaya lider girdi. Yaptığı maçların 9'unu kazanan ve 2'sini yitiren Fenerbahçe Beko ise averajla 3. sırada yer alıyor.
İki takım arasında dün THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında oynanan maçta Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 81-73 mağlup etti.
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