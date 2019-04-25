Potada derbi heyecanı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yarı final serisinin ikinci maçında yarın Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaşacak.

Potada derbi heyecanı
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İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final serisinin ikinci maçında yarın Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaşacak.

Toplamda 3 galibiyete ulaşacak takımın finale çıkacağı eşleşmenin ikinci maçı yarın 20.00'de Ataşehir'deki Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak.

Normal sezonu 2. sırada bitirerek, çeyrek finalde Beşiktaş'ı 2-0'la geçen Fenerbahçe, Galatasaray ile oynadığı ilk maçı da 72-51 kazanarak seride 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak play-off yarı final serisinde kalan maçların programı şöyle:

29 Nisan Pazartesi:

18.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Ahmet Cömert)

1 Mayıs Çarşamba: (Gerekirse)

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Ahmet Cömert)

4 Mayıs Cumartesi: (Gerekirse)

15.30 Fenerbahçe-Galatasaray (Metro Enerji)

Muhabir: Hilmi Sever


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