Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao: Galatasaray'ı iyi oyunu için kutluyorum

İSTANBUL (AA- )Porto kentindeki Dragao Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Conceiçao, galibiyeti sakatlığından dolayı ameliyat edilen Vincent Aboubakar'a hediye ettiklerini belirtti.

Galatasaray'ın iyi oynadığını dile getiren Portekizli teknik adam, "Maça istediğimiz gibi başlayamadık. İlk yarıda topu tutamadık. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Türk ve Yunan takımları son zamanlarda çok iyi oynamaya başladılar. Güçlü takımları olmaya başladı. İlk yarı topu tutmayarak hata yaptık. Bu bize problem oluşturdu. İkinci yarı topu daha çok tutmaya başladık. Gol de onun ardından geldi. Dinamik oynamaya başladık. Daha çok gol atabilirdik. Şampiyonlar Ligi'nde kolay maç yoktur. Galatasaray'ı iyi oyunu için kutluyorum." diye konuştu.

Galatasaray'ın yanı sıra Rusya'dan Lokomotiv Moskova ve Almanya'dan Schalke 04'ün yer aldığı grubu değerlendiren Conceiçao, "Favoriyiz ama çok zor bir gruptayız. Şampiyonlar Ligi'nde iç sahadaki maçlar çok önemli. Elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Emrah Oktay