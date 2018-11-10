Polatlı Belediyespor'da Avrupa heyecanı





ANKARA (AA) - Hentbolda Kadınlar Süper Lig takımlarından Polatlı Belediyespor, tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele edecek.

Başkent temsilci, Challenge Kupası 3. tur ilk maçında yarın sahasında İsrail ekibi Maccabi Srugo ile karşı karşıya gelecek.

Yeni Polatlı Spor Salonu'nda saat 13.00'te başlayacak müsabakayı Belçikalı hakemler Lucas Beulakker ile Kristof Gilis yönetecek.

Karşılaşmanın rövanşı ise 17 Kasım Cumartesi günü İsrail'de oynanacak.





- "Biz daha ağır basıyoruz"





Polatlı Belediyespor Başantrenörü Kıvanç Özcan, kulüp olarak ilk kez Avrupa kupalarında mücadele edeceklerini hatırlattı.

Karşılaşma öncesinde AA muhabirine değerlendirme yapan Özcan, "Biz daha ağır basıyoruz. Tura yakın taraf biziz." dedi.

Hedeflerinin son 16 turu olduğunu belirten Özcan, "Burada yenmemiz durumunda fark önemli oluyor. Turu ikinci maça bırakmamak lazım. Çünkü deplasmanda hakemler etkili oluyor. Onlardan daha üstün ve geniş bir kadroya sahibiz. Bizim kadromuz tecrübeli." diye konuştu.