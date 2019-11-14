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PFDK'den Junior Fernandes'e 3, Isla ve Abdulkadir Parmak'a 2'şer maç ceza
TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Aytemiz Alanyasporlu Junior Fernandes'e 3, Fenerbahçeli Mauricio Isla ile Trabzonsporlu Abdulkadir Parmak'a da 2'şer maç men cezası verdi.
Spor 14.11.2019, 16:54
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Aytemiz Alanyasporlu Junior Fernandes'e 3, Fenerbahçeli Mauricio Isla ile Trabzonsporlu Abdulkadir Parmak'a da 2'şer maç men cezası verdi.
Çaykur Rizespor Antrenörü Osman Zeki Korkmaz'a 4 maç ve 26 bin lira, Trabzonspor idarecisi Sertaç Güven'e 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira ceza uygulayan PFDK'nin, Fenerbahçe'ye 50 bin, Galatasaray ve Trabzonspor'a da 48'er bin lira para cezası verdiği aktarıldı.
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