Son Dakika

PFDK'den Jimmy Durmaz'a 3 maç men cezası

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Jimmy Durmaz'a 3 maç men cezası verdi.

Spor 20.12.2019, 17:12
14
PFDK'den Jimmy Durmaz'a 3 maç men cezası
banner230

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda TFF 2. Lig takımı Tuzlaspor ile yaptığı maçtan sonra çıkan olaylara karışan sarı-kırmızılı futbolcu Jimmy Durmaz'a 3 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nin Türk asıllı İsveçli futbolcuya kavga eylemi nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezası verdiği bildirildi.

Kurulun, Galatasaray Kulübüne mensuplarının ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 72 bin lira, merdivenlerin boş bırakılmamasından dolayı ise 25 bin lira olmak üzere toplamda 97 bin lira para cezası kestiği kaydedildi.

Disiplin kurulunun, Galatasaray Kulübü görevlisi Ömer Kılıç'a da rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası uyguladığı aktarıldı.

#Galatasaray #Jimmy Durmaz #spor #Türkiye Futbol Federasyonu
Yorumlar (0)
banner287
banner269
sisli
Namaz Vakti 20 Aralık 2019
İmsak 06:19
Güneş 07:48
Öğle 12:44
İkindi 15:09
Akşam 17:30
Yatsı 18:53

Gelişmelerden Haberdar Olun

@