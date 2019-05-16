PFDK'den Hasan Kartal'a 11 gün hak mahrumiyeti

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal'a 11 gün hak mahrumiyeti ve 12 bin 500 lira para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının ardından açıklamalarından dolayı Karadeniz temsilcisinin kulüp başkanı Kartal'a müsabaka temsilcisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 11 gün hak mahrumiyeti ve 12 bin 500 lira para cezası verildiği bildirildi.

Hasan Kartal'ın sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasına ise ihtar cezası uygulandığı kaydedildi.

Disiplin Kurulunun Galatasaraylı Emre Akbaba'nın ayağının kırıldığı pozisyonda kırmızı kart gören Braian Samudio'ya ise 2 maç men cezası verdiği belirtildi.

Çaykur Rizespor Kulübüne 10 bin 500 lira para cezası kesen PFDK'nin Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk'a ile antrenörü Yılmaz Bal'a 13'er bin lira para cezası verdiği aktarıldı.

Abdurrahim Albayrak'a 20 bin lira para cezası

PFDK'nin Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'a 20 bin lira ceza verdiği vurgulandı.

Albayrak'ın cezasını akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı verildiği bildirildi.

Kurulun Galatasaray Kulübüne ise taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 20 bin lira para cezası kestiği kaydedildi.Trabzonspor'a 170 bin lira para cezası

PFDK'nin Trabzonspor'a, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda oynadığı Atiker Konyaspor karşılaşmasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 170 bin lira ceza verdiği ifade edildi.

Kurulun, Trabzonspor'un yanı sıra Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3 farklı ihlalden toplamda 60 bin lira, Evkur Yeni Malatyaspor, Bursaspor ve Atiker Konyaspor'a 20'şer bin lira ceza verdiği aktarıldı.

Kurulun ayrıca Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Atiker Konyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un bazı taraftarlarının elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bir sonraki müsabaka için bloke edildiği belirtildi.

Spor Toto 1. Lig'de cezalar

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da oynayan futbolcu Erdal Akdarı'ya 3 maç men ve 6 bin 500 lira para cezası verdiği bildirildi.

Erdal'a cezanın ligde oynanan Adanaspor maçında rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle verildiği vurgulandı.

Kurulun ayrıca Abalı Denizlispor'a 30 bin, Eskişehirspor'a ise 10 bin lira para cezası kestiği aktarıldı.

Muhabir: Emrah Oktay