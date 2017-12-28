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PFDK'den 8 Süper Lig kulübüne ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 8 kulübe çeşitli cezalar verdi.

28 Aralık 2017 Perşembe 17:18
PFDK'den 8 Süper Lig kulübüne ceza
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İSTANBUL (AA) - TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynadığı karşılaşmada sarı-lacivertli taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle, Fenerbahçe'ye 140 bin lira para cezası verdiği belirtildi.

Aynı karşılaşmada çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir seyircilerin bir sonraki deplasman müsabakasına girişlerinin bloke edildiği kaydedildi. Atiker Konyaspor'a ise taraftarlarının neden olduğu saha olayları dolayısıyla 15 bin lira para cezası uygulandığı aktarıldı.

PFDK'nin, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşan Beşiktaş'a, taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle 15 bin lira para cezası verdiği ifade edildi.

Kurulun Trabzonspor'u, Kardemir Karabükspor karşılaşmasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle 15 bin, çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle ise 110 bin lira olmak üzere toplamda 125 bin lira para cezasına çarptırdığı bildirildi. Bu maçta çirkin ve kötü tezahüratta bulunan bordo-mavili seyircilerin bir sonraki deplasman müsabakasına girişlerinin bloke edildiği belirtildi.

Kardemir Karabükspor'a ise, taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 30 bin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle de 9 bin lira para cezası verildiği aktarıldı. PFDK'nin, aynı müsabakada saha olaylarına karışan Kardemir Karabüksporlu seyircilerin bir sonraki iç saha maçına girişlerini bloke ettiği duyuruldu.

Öte yandan, Kardemir Karabükspor oyuncularından Olafur Ingi Skulason'a, hakeme yönelik hakareti nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezası uygulandı.

PFDK'nin Aytemiz Alanyaspor ve Demir Grup Sivasspor'a, taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle 15 bin lira para cezası verdiği kaydedildi.

Bu arada, Göztepe'nin deplasmanda Galatasaray ile oynadığı mücadelede çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir seyircilerin bir sonraki deplasman müsabakasına girişlerinin bloke edildiği açıklandı.

Muhabir: Süha Gür

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FutbolProfesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)SporSÜPER LİGTürkiye Futbol Federasyonu (TFF)
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