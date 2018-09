'Peygamber sünneti' diye başladı, dünya şampiyonluğunu hedefliyor

ESKİŞEHİR - Selçuk Kızıldağ (AA) - "Peygamber sünneti" diye başladığı okçulukta, Polonya'dan Avrupa şampiyonu olarak dönen Türkiye Okçuluk Kadın Milli Takımı'nın sporcusu Ayşe Bera Süzer, kendisine yeni hedef olarak dünya şampiyonluğunu koydu.

Takım arkadaşlarıyla başarılı sonuçlara imza atan 22 yaşındaki Süzer, okçulukta bireysel olarak Türkiye'de kadınlarda vazgeçilmez isimlerden biri olmayı hedefliyor.

Süzer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde Polonya'da gerçekleştirilen Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda takım arkadaşları Yeşim Bostan ve Gizem Elmaağaçlı'dan oluşan Makaralı Yay Kadın Milli Takımı'nın şampiyon olduğunu hatırlatarak, bunun haklı gururunu ve onurunu yaşadığını söyledi.

2016 yılında da Avrupa şampiyonluğu yaşadıklarını anlatan Süzer, emeklerinin boşa gitmemesinden dolayı çok mutlu olduğunu bildirdi.

Süzer, 2016 yılında milli takıma seçildiğini ifade ederek, "Bu çok gurur verici. Elimden gelenin en iyisini yapmak için çalıştım ve iki kez Avrupa şampiyonluğunu takımım ile birlikte ülkeme getirdim. İnşallah hedefimiz 2019'da dünya şampiyonu olmak." değerlendirmesinde bulundu.

"Peygamberimizin sünneti diye başladım ok atmaya"

Ok atmaya 15 yaşında annesinin fıkıh kitaplarını okuduktan sonra başladığına değinen Ayşe Bera Süzer, şöyle devam etti:

"Kitapları karıştırırken okçuluğun Peygamberimizin sünneti olduğunu öğrendim. Yani Peygamberimizin sünneti diye başladım ok atmaya. Bir daha bırakmamak üzere okçuluğa başladım. Hedeflediğim bir branş olmamasına rağmen, şu anda benim hayatımın en önemli işi okçuluk. Anadolu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü okurken, zıt bir yöne dönüp aynı üniversitede Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'nü kazandım ve eğitimime bu alanda devam ediyorum."

Süzer, birçok genç kız için örnek olabildiğini gördükçe daha da hırslandığını dile getirerek, "İnsanların benimle gurur duyması büyük bir motivasyon. Annem, babam ve tüm ailem destekçim. İşimde başarılı oldukça birçok genç kızımıza da örnek olduğumu görüyorum, hissediyorum. Bu da benim daha da başarılı olmam için zaten büyük bir motivasyon." diye konuştu.

"Okçuluk sadece erkek sporu değil"

Okçuluk sporunun Türkiye'de futbol ya da basketbol gibi ilgi görmemesinin üzücü olduğunu aktaran Ayşe Bera Süzer, şunları kaydetti:

"Birincisi, okçuluk sadece erkek sporu değil. Biz bunu kanıtladık. İkincisi ise branşımızın çok ilgi görmüyor olması. Aslında okçuluk fazlasıyla keyifli bir spordur. Fakat özellikle ülkemizde futbol, basketbola gösterilen ilgiyi görmeyi çok isterdim. Kadınlarımızın hayallerini yok saymasını istemem. İlk ok attığımda hiç başarılı değildim. Kendine güveni olmayan biriydim. Şu an elde ettiğimiz başarıları yakalayabileceğimizi hayal bile edemiyordum. Fakat istenince oluyor. Geleceğimizin sporcu adaylarına tavsiyem, çok çalışmaları. Çalışmak her şeyi çözüyor."