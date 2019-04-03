Petrol Ofisi, U12 İzmir Cup'ta karnaval coşkusu yaşatacak

İSTANBUL (AA) - Altınordu Futbol Kulübü ve Petrol Ofisi’nin 2017 yılında başlayan "yol arkadaşlığı", U12 İzmir Cup'a da yansımaya devam ediyor.

Petrol Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin geleceğine yatırım yapan Petrol Ofisi ve "İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu" söylemiyle gerçekleştirdiği altyapı hamleleriyle ülke futbolunda fark yaratan Altınordu FK’nın oluşturduğu güçlü iş birliği, genç futbolcuların gelişimlerine destek olmayı sürdürüyor.

"1 Numaraların Büyük Güç Birliği" olarak konumlanan "yol arkadaşlığı" kapsamında, Petrol Ofisi, bir kez daha U12 İzmir Cup’a renk ve eğlence katacak, nitelikli başarıyı destekleyecek.

Türkiye futbol tarihine geçen oyunculardan Alex de Souza’yı geçen yıl İzmir’e getiren ve genç futbolcuların efsane futbol adamıyla bir araya gelmesini sağlayan Petrol Ofisi, U12 İzmir Cup 2019'da da önemli etkinlikler düzenleyecek.





- "Farklı ülkelerden küçükler, karnavalda birlikte eğlenecekler"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi Üst Yöneticisi (CEO) Selim Şiper, Altınordu Futbol Kulübü ile birlikte Türkiye’nin geleceğine doğru çıktıkları değerli yolculuk çerçevesinde, U12 İzmir Cup’a bir kez daha destek vermekten dolayı memnuniyet duydukları belirterek, şunları kaydetti:

"Kısa süre önce yayınladığımız 'Petrol Ofisi, Türkiye'nin geleceği için Altınordu FK’nın yanında' manifesto filmimizde de açıkça ifade ettiğimiz gibi bu birlikteliğimizin ortak hedefi, günlük popülist başarılardan uzak, Türkiye futbolunun altyapısı ve geleceğidir. Bu sebeple bir kez daha U12 İzmir Cup’ta yer alarak birçok ülkeden 72 takımın mücadele edeceği bu güzide organizasyona katkı sağlayacağız. Oluşturacağımız Petrol Ofisi Çocuk Karnavalı'nda Avrupa'nın uzak noktalarından gelen 12 yaşından küçük çocuklar, aynı dili konuşmasalar da aynı eğlencenin, aynı neşenin parçası olacaklar, birlikte gülecekler, kahkaha atacaklar. Bu topraklara yatırım yapan ve Türkiye'nin en ücra noktalarına kadar eksiksiz hizmet götüren bu ülkenin en önemli değerlerinden biri olarak, aynı şekilde kendi alanında bize çok benzeyen, aynı felsefeyi, aynı ruhu paylaştığımız Altınordu FK ile birlikteliğimiz, uzun soluklu bir yol arkadaşlığı. Bu birlikteliğimiz kapsamında da U12 İzmir Cup gibi değerli organizasyonlara ayrıca değerler katmaya, Türk gençlerinin sosyal ve sportif gelişimlerine katkı sağlayacak platformlarda yer almaya devam edeceğiz."





- "Petrol Ofisi'nin desteği, bize güç veriyor, cesaretlendiriyor"







Altınordu FK Başkanı Seyit Mehmet Özkan da Petrol Ofisi’nin Altınordu FK’ya olan inancı ve her alanda sağladığı desteklerin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, iş birliklerinde aynı ruhu taşımanın, aynı dili konuşmanın, aynı ideallere ve amaca sahip olabilmenin nadir bulunan bir ayrıcalık olduğunu belirtti.

Petrol Ofisi ile ortak değerlerle oluşturdukları iş birliğinin, sadece sağlanan olanaklarla sınırlı olmadığını, karşılıklı olarak fikirlerin, tecrübelerin ve bunlardan kaynaklanan yaratıcılığın da bulunduğu bir birliktelik olduğunu aktaran Özkan, "Bunun son güzel örneklerinden biri de geçen yıl olduğu gibi bu sene de U12 İzmir Cup’a getirdikleri yenilikler oldu. Petrol Ofisi’nin bu gönülden desteği ve inanmışlığı, bizleri güçlendiriyor, gelecek için umut veriyor, daha da cesaretlendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.





- "En Centilmen", "En Azimli" ve "En Cesur" sporcular ödüllendirilecek





Petrol Ofisi Çocuk Karnavalı ile küçük futbolcuların turnuva dışındaki serbest zamanlarını en verimli şekilde değerlendirmelerini sağlayacak olan şirket, U12 İzmir Cup'ta ilk kez Fair Play Ödülleri'ni de verecek.

Saha içinde futbolun Fair Play ruhuna uygun hareket eden "En Centilmen", "En Azimli" ve "En Cesur" sporcular, turnuvaya katılan tüm takım antrenörlerinin seçimiyle Petrol Ofisi Fair Play Ödülleri'nin sahibi olacak.

Futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği fantezi futbol oyunu Petrol Ofisi Sosyal Lig'de yer alan ünlü spor yazarları ve yorumcular da U12 İzmir Cup’ta küçük futbolcularla bir araya gelecek. Turnuva açılışında medya mensupları ile 12 yaş altı futbolcuların karşı karşıya geleceği bir gösteri maçı da düzenlenecek.







- Avrupa’nın en önemli takımları U12 İzmir Cup’ta





Petrol Ofisi’nin farklı etkinlikler de düzenleyeceği Altınordu U12 İzmir Cup’ta, Avrupa’nın en önemli kulüplerinin altyapı takımları da yer alacak.

Türkiye’den Altınordu FK’nın yanı sıra Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Akhisar Belediyespor, Altay, Ankaragücü, Antalyaspor, Başakşehir, Bucaspor, Bursaspor, Göztepe, İBB SK, İzmirspor, Karşıyaka, Kasımpaşa, Kayserispor, Konyaspor, Rizespor ve Sivasspor’un U12 takımları ile katılacağı uluslararası turnuvada yer alacak yabancı takımlar şöyle:

"AC Milan, A.E.K, AIK Solna, Ajax, Anderlecht, Aspire Academy, Atalanta, A.Z. Alkmaar, Benfica, Beroe, Brommapojkarna, Cardiff City, Celta Vigo, Celtic, Charleroi, Chelsea, Club Brugge, Kızılyıldız, Dinamo Zagreb, Gabala, Grasshoppers, Hamburg SV, Hammarby, Krasnodar, KRC Genk, Lazio, Leicester City, Lille, Manchester City, Metz, Midtjylland, Monaco, Montpeiller, Neftçi PFK, Olimpija Ljubljana, Odense, Marsilya, PAOK, Parma, Porto, PSV, Glasgow Rangers, Rostov, Sigma Olomouc, Slask Wroclaw, Southampton, St. Pauli, Twente, Valencia, Wolverhampton Wanderers ve Zenit St. Petersburg."

