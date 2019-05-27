Paralimpik atıcılar Türkiye Şampiyonası'nda yarıştı





ANKARA (AA) - Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunca (TBESF) düzenlenen Havalı Silahlar Atıcılık Türkiye Şampiyonası, Ankara'da yapıldı.

TBESF'den yapılan açıklamaya göre, Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyona 70 paralimpik atıcı katıldı. Şampiyonada atışlar 10 metre tabanca ve tüfek kategorilerinde yapıldı.

Havalı Silahlar Atıcılık Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren isimler şöyle:

- Erkekler

10 metre havalı tabanca (P1): 1. Cevat Karagöl (562 puan), 2. Murat Oğuz (560 puan), 3. Yunus Bahçeci (548 puan)

10 metre havalı tüfek (R1): 1. Savaş Üstün (602,7 puan), 2. Hakan Abakay (602 puan), 3. Celal Karaca (600 puan)

- Kadınlar



10 metre havalı tabanca (P2): 1. Ayşegül Pehlivanlar (553 puan), 2. Canan Yurdusever (541 puan), 3. Aysel Özgan (540 puan)



10 metre havalı tüfek (R2): 1. Çağla Atakal (619,6 puan), 2. Suzan Çevik (595,5 puan), 3. Özlem Hacer Kalay (588,2 puan)

- Karışık

10 metre havalı tüfek yatarak karışık (R3): 1. Savaş Üstün (630,4 puan), 2. Erhan Çoşkuner (628,7 puan), 3. Çağla Atakal (628,3 puan)



10 metre havalı tüfek ayakta karışık (R4): 1. Hakan Çevik (623,4 puan), 2. Salih Yurtalan (607,4 puan), 3. Tayyar Sinankılı (572,6 puan)



10 metre havalı tüfek yatarak karışık (R5): 1. Hakan Çevik (636,6 puan), 2. Salih Yurtalan (617,6 puan), 3. Tayyar Sinankılı ( 617,6 puan)