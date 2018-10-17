Özhaseki'den Kayserispor mesajı

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Kayserispor sahipsiz değildir. Biz, Kayserisporumuza inanıyoruz ve hemşehrilerimizle bir ve bütün halinde kulübümüze her anlamda desteğimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Kayserispor'a destek mesajı paylaşan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Kayserispor sahipsiz değildir. Biz, Kayserisporumuza inanıyoruz ve hemşehrilerimizle bir ve bütün halinde kulübümüze her anlamda desteğimiz devam edecek. Başarılar kazanması için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu takım iyi işler çıkaracak."