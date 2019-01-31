Özer Hurmacı, Demir Grup Sivasspor'da

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, orta saha oyuncusu Özer Hurmacı'yı sezon sonuna kadar kiraladı. Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Erdal Sarılar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son olarak Büyükşehir...