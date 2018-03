Özcan: "Güzel Günler Görmek İçin Acı Çekiyoruz"

Orduspor Teknik Direktörü Hüseyin Özcan, maçlarda farklı skorlar alarak mağlup olsalar bile şampiyonluğa oynayan bir takım gibi çalıştıklarını, başarılı olmak için de sabırlı olunması gerektiğini söyledi.Orduspor Vali Kemal Yazıcıoğlu Tesisleri’nde haftalık basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Hüseyin Özcan, Orduspor’un son durumu ve Bucaspor maçı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Farklı mağlubiyetlerin, kendilerini yıprattığını ancak buna rağmen mücadelelerinden kesinlikle taviz vermeyeceklerini belirten Hüseyin Özcan, güzel günler görmek için acı çekilmesi gerektiğini ifade etti."SABIR İSTİYORUZ"Takımda moral ve motivasyon olarak sıkıntılar olduğunu, zor bir süreçten geçtikleri için acı çektiklerini aktaran Özcan, "Biz şampiyonluğa oynayan bir takımın teknik heyeti gibi çalışan bir ekibiz. Bizim yalnızca desteğe ve morale ihtiyacımız. Çünkü şu anki sürecimiz önemli bir süreç. Bu ligde fırtınalı günler yaşayacağımızı biliyorduk ve yaşıyoruz. Güzelliklere ulaşmak için mutlaka bunun bir bedelini ödemek zorundayız. Biz şu an ortaokulda okurken, kendimizi üniversitede bulmuş, üniversitede sınava giriyormuş gibi bir durum içerisindeyiz. Biz diyoruz ki onlarla aynı sınava gir ve onlarla eşit hatta fazla puan al. Bu yüzden sabır istiyoruz. Güzel günler görmek için acı çekiyoruz" dedi."HER MAÇA AYNI DÜŞÜNCE İLE ÇIKIYORUZ"24 Nisan Cuma günü deplasmanda oynayacakları Bucaspor maçını değerlendiren ve bu maçın da diğer müsabakalardan hiçbir farkının olmadığını vurgulayan Özcan, "Bucaspor maçı resmi olarak oynayacağımız bir lig maçı. Biz her müsabakaya ister fark yiyelim, ister az bir skorla kaybedelim ya da kazanalım o maçlara hangi düşünce ve yoğunlukla hazırlanmışsak bu maça da öyle hazırlanıyoruz. Her maç ayrı bir motivasyon, yeni bir heyecan ve yeni bir gelecek olarak görüyorum. İnanın diğer müsabakalardan hiçbir farkı yoktur. Güzel bir müsabaka olacağını umut ediyorum. Bizim temel düşüncelerimizden olan fair-play ruhunun sahada olduğu, sahada futbolun kazandığı bir maç olmasını diliyorum" diye konuştu.Takımda cezalı oyuncuların bulunduğunu ifade eden Özcan, defans oyuncusu Altan’ın kırmızı kart, Hüsamettin’in de sarı kart cezası olduğu için Bucaspor maçında forma giyemeyeceğini sözlerine ekledi.