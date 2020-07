Özaltın “ TFF Hakkaniyetli ve adaletli olan kararı verdi Play-Off ”

TFF bugün liglerin akıbetini kamuoyuna açıkladı ve Nevşehir Belediye Spor kulüp Başkanı Esat Özaltın’ın dediği gibi Hakkaniyetli ve adaletli olan kararı verdi. Play Off dedi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) nin Play Off kararını değerlendiren Esat Özaltın “TFF Tarafından Riva’da Yapılan toplantıda Play-Off oynamak istediğimizi aksi takdirde liglerin oynanmasını yönünde görüşümüzü bildirdik. Nevşehir Belediye Spor Kulüp’ü olarak Yaz döneminde futbol oynamanın zor olacağını Futbol ailesi olarak ilk kez bu tablo ile karşı karşıya kaldığımızı belirtmiş, Devletimiz ve federasyonumuz o zaman öyle bir karar vermiş ise bize düşen o karara uymak ve kalan müsabakalar için oynansın ya da oynanmasın takımımızı kalan altı maç oynanacakmış gibi hazırlamaktı ve nitekim de 10 hazirandan bu yana hazırlıklarımızı kalan maçlar oynanacakmış gibi günde çift antrenman ile devam ettirdik. Biz daha önce beyanatımızda belirtmiş en doğru kararın 3. Lig Müsabakaları statüsü olan Play off demiştik. Türkiye Futbol Federasyonu 2019 – 2020 sezonu başında 3. Lig Müsabakaları statüsü tüm takımlara gönderdi federasyon hakkaniyetli ve adaletli olmak istiyor ise sezon başında tüm kulüplere gönderdiği 3. Lig Müsabakaları statüsü uygular. Demiştik ve TFF TFF Hakkaniyetli ve adaletli olan kararı verdi Play off dedi. Nevşehir Belediye Spor olarak şimdi bize düşen Play off maçlarını kazanıp 2. Lige çıkmak. İyi bir kamp dönemi geçirdik yaklaşık 35 e yakın antrenman yaptık. Yapılan çalışmalarda futbolcu kardeşlerimizin, istekli ve arzulu olmaları beni çok mutlu etti. Yönetim olarak sezon başından bu yana söylemiş olduğumuz gibi 2. lig inancımızı hiç kaybetmedik. Takım olarak biz hazırız, hazırlıklarımızı ve çalışmalarımızı bu yönde yaptık” diyen Özaltın Bir üst lige çıkan takımları tebrik ederken Play off Müsabakası oyunaysak tüm takımlara başarılar diledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Bölgesel Amatör Liglerin oynatılmamasını kararlaştırdı. Muğlaspor Kulüp Başkanı Erol Kapiz yaptığı açıklamada, "Takımız çalışmalarına devam ediyor. Play Off kararının çıkmasını bekliyoruz" dedi.

Haber Merkezi

TFF'den yapılan açıklamada, TFF Başkanı Nihat Özdemir, başkan vekilleri Servet Yardımcı, Mehmet Baykan, yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can, yönetim kurulu üyeleri ve kulüp başkanlarının katılımıyla Riva'da bir toplantı gerçekleştirildiği belirtildi. Kulüplerin toplantıda, liglerin oynanmamasını talep edip, tescil konusunu TFF Yönetim Kurulu'na bıraktığı belirtilerek, "Kulüp temsilcileri ile karşılıklı mutabık kalındığı üzere, söz konusu talebi TFF Yönetim Kurulu değerlendirmiş olup, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig, ayrıca Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'lerinin oynatılmamasına karar vermiştir. TFF'nin liglerin tescil formatı ile ilgili kararı önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Kararın kulüplerimiz ve Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

MUĞLASPOR KAMPI DEVAM EDECEK

Muğlaspor Kulüp Başkanı Erol Kapiz kararın olumlu olduğunu belirttiği açıklamasında, "Kulüplerin yüzde 90'ı bu kararın verilmesini bekliyordu. Takımımızın kampı devam ediyor. Şimdi Play Off kararının verilmesini bekliyoruz. Play Off olacakmış gibi çocuklar idmanlarına devam ediyor" diye konuştu.