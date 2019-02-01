Oyunla başladı rekortmen oldu





KIRIKKALE (AA) - ZEKERİYA KARADAVUT - Milli halterci Hakan Şükrü Kurnaz, 5 yaşında ağırlıklarla oynayarak başladığı halterde genç yaşta elde ettiği başarıların ardından hedefini olimpiyat şampiyonluğu olarak belirledi.

En son Denizli'de düzenlenen Naim Süleymanoğlu Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nda 138 kilo kaldırarak hem Türkiye hem de Avrupa rekoru kıran milli halterci Hakan, olimpiyatlarda altın madalyaya gözünü dikti.

Henüz 14 yaşında olmasına rağmen katıldığı birçok şampiyonada birincilik elde eden Hakan, 2018 yılında İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda koparmada 125 kilo kaldırarak Türkiye'ye gümüş madalya kazandırdı.

Halterde 7 Türkiye şampiyonluğu ve 5 Türkiye rekoru bulunan Hakan, hedefi olan olimpiyat şampiyonluğuna ulaşabilmek için günde çift antrenman yaparak çalışmalarına devam ediyor.

İstiklal Spor Kulübü sporcusu Hakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başarısını çok çalışmaya borçlu olduğunu söyledi.

Halter sporuna küçük yaşlarda ağırlıklarla oynayarak başladığını anlatan Hakan, şöyle konuştu:

"Babam mili halterci ve antrenör. Onun yanında bu sporu sevdim ve gönül verdim. Düzenli ve çok çalışarak bu başarıları elde ettim. Miniklerde Türkiye rekoru kırarak, Türkiye şampiyonu oldum. Daha sonra 3 yıl boyunca okullar Türkiye şampiyonu olarak altın madalyayı boynuma taktım. İtalya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandım. Son olarak Denizli'de 24-27 Ocak'ta düzenlenen Naim Süleymanoğlu Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nda birinci oldum. 81 kilogramda 138 kilogram kaldırarak kendime ait olan Türkiye ve Avrupa rekorlarını geliştirdim."

Avrupa Şampiyonası'nda güçlü rakiplerle yarıştığını ve gümüş madalya elde ettiğini dile getiren Hakan, şu ifadeleri kullandı:

"Milli formayı giymekten gurur duyuyorum. 3 ay boyunca Bursa'da milli takım kampında yer aldım. Kampın sonunda İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na katıldım. Burada Avrupa ikincisi oldum. Yarıştığım sporcuların yaşları benden büyüktü. Ona rağmen çok çalışarak gümüş madalyayı ülkeme kazandırdım. Şimdi hedefim olimpiyat oyunlarına katılarak ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Günde çift antrenman yaparak hazırlanıyorum. Diğer arkadaşlarıma da sürekli çalışmalarını tavsiye ediyorum. Hiç pes etmesinler ve kaytarmasınlar. Bugünün antrenmanını yarına bırakmasınlar."

Hakan'ın antrenörü de olan annesi Fatma Kurnaz da oğlunun çok çalışıp, bolca ter dökerek başarı yakaladığını belirtti.

Evladının Avrupa rekoru kırarak dereceler elde etmesinden gurur duyduğunu vurgulayan Kurnaz, şunları kaydetti:

"Denizli'de düzenlenen Türkiye Halter Şampiyonası'nda hem Türkiye hem de Avrupa rekorunu geliştirerek altın madalyayı boynuna taktı. Türkiye ve Avrupa rekoru şu anda oğluma ait. Bu durum bizleri çok gururlandırıyor. Çocuğumuzun bu spora yeteneği olduğunu fark ettik. 5 yaşından itibaren halter salonunda ağırlıklarla oynuyordu. Farkında olmadan ülkemize çok büyük bir sporcu yetiştirmiş olduk. Oyun oynayarak başladı ama çok güzel bir sporcu kazandık. İnşallah böyle giderse olimpiyat madalyasını da en kısa zamanda boynuna takacak."



