



ANKARA (AA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Hacettepe'nin teknik direktörü Mustafa Kaplan, 2-0 kazandıkları Pendikspor maçının kendilerini memnun ettiğini belirterek, "Oyuncularımı özverili mücadelelerinden dolayı kutluyorum." dedi.

Kaplan, geçen hafta yaşadıkları puan kaybının ardından işlerinin henüz bitmediğini ve yarışa tekrar ortak olacaklarını dile getirdiğini vurgulayarak, "Bu hafta aldığımız Pendikspor galibiyeti, bizi yeniden yarışa ortak etti. Haftaya pazartesi günü Gümüşhane ile evimizde hayati bir maça çıkacağız. Bu maçtan alacağımız bir galibiyetle ligdeki durumumuzu perçinleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Her maçta olduğu gibi Pendikspor karşılaşmasında da kendilerini yalnız bırakmayan kulüp başkanı ve yönetim kuruluna teşekkür eden Kaplan, "Bu maçta gösterdiği yönetim nedeniyle de hakemi tebrik etmek gerek. Adil bir yönetim gösterdi. Ankaralı futbolseverleri, pazartesi günü oynayacağımız bu önemli maçta genç oyunculardan kurulu takımımızı desteklemeye davet ediyorum. Bu takım, Ankara'nın, ülke futbolunun geleceği olacak. Bize destekleriyle bu maçı hep beraber alacağız." diye konuştu.



