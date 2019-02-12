Otyakmaz'dan Başkan Aydın'a teşekkür ziyareti

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ve kulüp yönetimi Belediye Başkanı Sami Aydın'ı makamında ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette konuşan Otyakmaz, 15 yılı aşkın bir süredir Sivasspor Kulüp Başkanlığı yaptığını belirtti.

Bu süreçte 10 yıldır Aydın ile birlikte çalıştığını aktaran Otyakmaz, "Bu yeni dönemde ise başkanımız belediye başkanlığına aday olmadı. Dolayısıyla bunca süredir birlikte çalışmamızdan doğan samimiyetle kendisine hizmetleri için hem teşekkür etmek hem de önümüzdeki dönemde siyasi ve iş hayatında başarılar dilemek için ziyarete geldik. Sivasspor Kulübü adına şimdiye kadar gösterdiği hizmetler için teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aydın ise 2004 yılından bu yana Sivasspor’un Başkanlığını yapan Otyakmaz’ın sayısız başarılara imza attığını aktararak, şunları kaydetti:

“Sivas gibi mütevazi imkanları olan bir şehrin takımını sürekli Süper Lig'de tutmak hatta birkaç kez şampiyonluk kapısından döndürmek gerçekten büyük başarı, büyük fedakarlık gerektiriyor. Diğer taraftan asırlık kulüplerin bugün borçlarından dolayı Avrupa kupalarına gidemedikleri, ceza aldıkları bir süreçte Sivassporumuzun borçsuz bir şekilde Süper Lig'de yoluna devam ediyor olması ayrı bir takdire şayan durumdur. Ben bundan dolayı Mecnun başkanımızı ve bütün yönetimde görev almış ve bugün görevde olan arkadaşlarımızı tebrik etmek istiyorum."





