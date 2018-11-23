Otyakmaz ve Sivassporlu futbolculardan CÜ'ye ziyaret

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular, Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ile bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Turizm Fakültesi Mihmandar Uygulama Oteli’nde gerçekleşen programda konuşan Rektör Yıldız, Cumhuriyet Üniversitesi ve Sivasspor'un Sivas'ın en önemli markaları olduğunu vurguladı.

Üniversitenin 1974 yılında kurulduğunu anımsatan Yıldız, "Üniversiteler bulunduğu şehri kalkındıracak, bulunduğu şehre hedef gösterecek yerlerdir. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Sivas bütün kurumlarıyla bir araya gelerek ortak yapabileceğimiz şeylerde birbirimize yardımcı olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıldız, Sivasspor'a başarı dileyerek, her zaman destekçisi olduklarını hatırlattı.

Sivasspor Yönetim Kurulu Başkanı Mecnun Otyakmaz ise, misafirperverliğinden dolayı Yıldız'a teşekkür etti.

Yıldız'ın Öğretmenler Günü'nü kutlayan Otyakmaz, "Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ne zaman ihtiyacımız olsa her zaman kapılarını açan, şehrimizin çok önemli bir kurumu. Bu iş birliğimizin, bu iyi niyetin artarak devam etmesini tüm kalbimle arzuluyorum ve tekrar bu güzel organizasyon için sizlere ve değerli hocalarımıza şükranlarımı sunuyorum." açıklamasında bulundu.

Otyakmaz, Rektör Yıldız’a günün anısına 58 sırt numaralı Sivasspor forması hediye etti.

Program sonunda Demir Gurup Sivasspor’un orta saha oyuncusu Gabriel Torje'ye doğum günü dolayısıyla sürpriz yapılarak doğum günü pastası kesildi.