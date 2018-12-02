Otizmli milli atletin hedefleri büyük

ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR - Otizmli milli atlet Berkay Ceylan, gelecek yıl İstanbul'da düzenlenecek Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu (INAS) Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda gülle atma branşında altın madalya kazanmak istediğini, asıl amacının ise Paralimpik Oyunlar şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu ve Ankara Amatör Sporcular ve Spor Adamları Derneği sporcusu Berkay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 kez Türkiye şampiyonu olduğunu hatırlatarak, "2019 yılı mart ayında İstanbul'da Avrupa Şampiyonası var. Bu şampiyonaya katılacağım. Şampiyonada altın madalya kazanarak Türkiye'yi gururlandırmak istiyorum." dedi.

Annesi, babası ve abisinin kendisine büyük destek verdiğini dile getiren 21 yaşındaki otizmli milli gülleci, "Gülle atmada üçer kez bölge birinciliğim ve Türkiye şampiyonluğum var. Daha öncesinde futbol, basketbol, yüzme ve tekvando ile de ilgilendim. Olimpiyatlara katılmak istiyorum. Asıl hedefim olimpiyat şampiyonluğu." ifadelerini kullandı.

Turnuvalarda derece yapamadığı zaman asla üzülmediğine dikkati çeken milli atlet, "Ben üzülersem eğer, çevremdeki insanlar, destekçilerim de üzülür. Onları üzmeye asla değmez. Çalışmaya devam etmeyelim." şeklinde görüşlerini dile getirdi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Berkay Ceylan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün kendisi için hiçbir şey ifade etmediğini belirtti.

Kendisini engelli görmediğini anlatan Berkay, sözlerini şöyle tamamladı:

"3 Aralık tarihinin Dünya Engelliler Günü olması benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü engelliler günü, engellileri ilgilendiriyor. Ben otistik bir sporcuyum. Çünkü benim engelim veya sakatlığım yok. Ben kendimi engelli görmüyorum ve sporumu yapıyorum."

"Sporla dengelemeye çalıştık"

Berkay'ın annesi Tütüye Ceylan, oğlunun hafif düzeyde otizmli (Asperger) olduğunu söyledi.

Sporla Berkay'ın birçok sorununa çözüm bulduklarını belirten anne Ceylan, şöyle konuştu:

"Otizmde sporun çok büyük önemi olduğunu biliyoruz. Zaten kendisi hiperaktif bir çocuk olduğu için sporla bunu dengelemeye çalıştık. Gülle atmayı seçmesinin nedeni bireysel bir branş olması. Berkay sosyal iletişimi çok zayıf bir çocuk olduğu için takım sporlarında başarılı olamıyor. Onun için güllede karar kıldık."

Çocuğunun 3 yaşından itibaren hastalığının bilindiğini dile getiren anne Ceylan, şunları kaydetti:

"Tam teşhis konması 16 yaşını buldu. Otizmi çok hafif olduğu için doktorlar tarafından fark edilemedi ancak 6 yaşından itibaren sorunlarımız başladı. İlkokul, ortaokul ve lisede kaynaştırma eğitimi aldı. İlkokulda ben yanımdaydım. Beraber okula gittik. Ortaokulda biraz kenara çekildim. Lisede dışarıdan takip ettim. Teneffüslerde yanına giderek liseyi bitirdik."

"Otizmi kabullendim"

Tütüye Ceylan, oğlunun hastalığının kendisine söylendiğindeki duygularını da dile getirerek, "Hastalığını duyduğumda kendime sorduğum ilk soru 'Neden benim çocuğum?' oldu. Depresyonları atlattıktan sonra ben otizmi kabullendim. Ondan sonra 'Ben bu çocuk için ne yapabilirim?' fikrini benimsedim. Spora yönlendirdik, özel eğitim ve özel ders aldırdık. Lisede hocasının aracılığıyla gülle atmaya başladı. Gülleyi çok sevdi." ifadelerini kullandı.

Berkay'ın bugün geldiği durumdan memnun olduğunu anlatan Tütüye Ceylan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çok emek verdi. Berkay sevindiği zaman ben de seviniyorum. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü açıkçası bana çok bir şey ifade etmiyor. Bir gün olmamalı. Hepimiz 3 Aralık'ta bu çocukları hatırlayıp, daha sonra varlıklarını unutuyoruz. Onun için bir güne bağlamak istemiyorum. Engelimizle bu ülkede varız. Her türlü desteği bekliyoruz. Bu gün sadece bir hatırlatma oluyor."