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Osmanlıspor'un teknik direktörü Buz: İlk yarıyı kötü bitirmedik

Süper Lig'in ilk yarısını 14. sırada tamamlayan Osmanlıspor'un teknik direktörü İrfan Buz, devreyi kötü bitirmediklerini söyledi.

06 Ocak 2018 Cumartesi 11:57
Osmanlıspor'un teknik direktörü Buz: İlk yarıyı kötü bitirmedik
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ANTALYA - EMRAH OKTAY

Osmanlıspor'un teknik direktörü İrfan Buz, mor-sarılı ekibin Antalya'da yaptığı kampta AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, ikinci yarının çok çetin geçeceğini belirterek, "İlk yarıyı 17 puanla, kötü bitirmedik. Takımı 1 puanda, sonuncu devraldık. İç sahadaki performansımız çok iyiydi. Deplasmanda istediğimiz sonuçları alamadık ama dış saha maçlarımız kolay değildi. Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş ile karşılaştık. Zaman zaman oyunlara ortak olduk ama istediğimiz sonuçları alamadık. Daha iyi olmamız gerekiyor." diye konuştu.

Antalya'da güzel bir ortamda çalıştıklarını dile getiren Buz, "İyi bir çalışma, konsantrasyon ve gereken takviyeleri yaptıktan sonra ikinci devreye kendi sahamızda oynayacağımız Yeni Malatyaspor maçını kazanarak başlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sonuçlar iyi sinyaller verdi"

İrfan Buz, ilk yarının son 5 haftasında 3 galibiyet aldıklarını hatırlatarak, "İlk yarının sonundaki sonuçlar ikinci yarı için iyi sinyaller verdi. Maksimum puanı toplamak zorundaydık. İkinci yarı daha da fazla puan almamız gerekiyor. İçeride iyi performansı devam ettirip, deplasmanda da üzerine koyarsak iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Devre arası transfer döneminde kadrosuna Yalçın Ayhan ve Ceyhun Gülselam'ı katan başkent temsilcisinin teknik direktörü, "Sezonun ilk yarısında Muhammed Bayır ile Mehmet Güven'den yararlanamamıştık. İki futbolcumuzu kadroya kattık. Takviyelerimiz olacak ama transfer yapmak için transfer yapmayacağız. Zor da olsa nokta transferler yapmak gerek. İnşallah bunları da başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Takımdan ayrılacak oyuncuların da olacağına değinen Buz, "Takımdan ayrılacaklarla ilgili listeyi yönetimimize verdik. İstişare içinde bu çalışmaları yapıyoruz." diye konuştu.

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Futbolİrfan BuzOsmanlısporSporSÜPER LİG
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