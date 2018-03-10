Osmanlıspor'un galibiyet hasreti sona erdi





ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor'u 2-1 mağlup eden Osmanlıspor, 7 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.

Osmanlıspor, 25. hafta mücadelesinde konuk ettiği Bursaspor'u Umar ve Regattin'in golleriyle 2-1 yendi. Başkent temsilcisi, bu sonuçla 7 maç sonra kazandı. İkinci yarıdaki ilk galibiyetini alan başkent temsilcisi, puanını 24'e çıkardı.

Mor-sarılı takım, son galibiyetini ilk devrenin son haftasında 25 Aralık 2017'de oynanan maçta 3-2'lik skorla Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında elde etmişti.

Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Osmanlıspor, ikinci devrenin ilk 7 haftasında sahadan 4 defa beraberlik, 3 kez de mağlubiyetle ayrılmıştı.

Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Antalyaspor ve Kasımpaşa ile berabere kalan başkent ekibi, Galatasaray, Kayserispor ve Demir Grup Sivasspor'a yenilmişti.

Deplasmanda galibiyeti bulunmayan Osmanlıspor, gelecek hafta son sırada yer alan Kardemir Karabükspor'a konuk olacak.

Osmanlıspor'un, ligin ikinci yarısında Bursaspor galibiyeti öncesi aldığı sonuçlar şöyle:

Hafta Karşılaşma Skor 18 Osmanlıspor-Evkur Yeni Malatyaspor 0-0 19 Galatasaray-Osmanlıspor 2-0 20 Osmanlıspor-Kayserispor 0-1 21 Göztepe-Osmanlıspor 3-3 22 Demir Grup Sivasspor-Osmanlıspor 3-2 23 Osmanlıspor-Antalyaspor 0-0 24 Kasımpaşa-Osmanlıspor 1-1