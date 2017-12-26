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Osmanlıspor’da kupa mesaisi başladı

Osmanlıspor, deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası maçının hazırlıklarına Batıkent Tesislerinde başladı.

26 Aralık 2017 Salı 18:57
Osmanlıspor’da kupa mesaisi başladı
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ANKARA (AA) - Osmanlıspor, deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçının hazırlıklarına başladı.

Batıkent Tesisleri'nde, teknik direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık bir saat sürdü. Teleset Mobilya Akhisarspor'a karşı forma giyen futbolcular, salonda yenileme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise ısınmaya yönelik koordinasyon çalışması ve isabetli pas organizasyonunun ardından dar alanda 6’ya 3 top kapma oyunu oynadı. Mor-sarılı futbolcular, çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Beşiktaş ile Osmanlıspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turu ilk maçı, 28 Aralık Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak.

Muhabir: Hüseyin Burak Demirer

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşOsmanlısporSporZiraat Türkiye Kupası
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