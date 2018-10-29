Osmanlıspor'da kupa mesaisi

ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 31 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Nazilli Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Ligde Altınordu ile dün oynanan maçta uzun süre forma giyen oyuncular yenilenme antrenmanı yaparken, diğer futbolcular yaklaşık 1 saat süren çalışma gerçekleştirdi.
Batıkent Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, daha sonra koordinasyon çalışmasına geçti.
Dar alanda pas çalışması yapan mor-sarılı ekip, şut ve gol organizasyonlarıyla antrenmanı sonlandırdı.