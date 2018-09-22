Osmanlıspor'da kupa mesaisi





ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 26 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Kilis Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ligde dün Denizlispor'a 2-0 yenilen başkent ekibi, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Mor-sarılı futbolcular, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde Batıkent Tesisleri'nde yapılan antrenmana koşuyla başladı.

Denizlispor'a karşı uzun süre forma giyen oyuncular, koşunun ardından fitness salonunda çalıştı.

Diğer futbolcular ise dar alanda pas çalışmasına geçti. 1'e 1 ve 2'ye 2 oyunun ardından dar alanda çift kale maç yapan oyuncular, antrenmanı sonlandırdı.