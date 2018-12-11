Osmanlıspor'da keyifler yerinde





ANKARA (AA) - Osmanlıspor, Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Altay'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Bir günlük izinin ardından Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Ligde son 4 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan başkent ekibinde, oyuncuların neşeli oldukları gözlendi.

Antrenmana ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan mor-sarılılar, daha sonra gruplar halinde dönüşümlü pas ve minyatür kalelere şut çalışması yaptı. İdman, yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Antrenmanda, ameliyat edilen kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın yanı sıra, İranlı Payam Sadeghian ve takım kaptanı Numan Çürüksu yer almadı. Payam ve Numan'ın tedbir amaçlı çalışmalara katılmadıkları belirtildi.

Altay ile Osmanlıspor arasındaki karşılaşma, 16 Aralık Pazar günü İzmir'de oynanacak.