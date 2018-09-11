Osmanlıspor'da Kardemir Karabükspor maçı hazırlıkları





İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında Kardemir Karabükspor ile 16 Eylül Pazar günü deplasmanda karşılaşacak Osmanlıspor, hazırlıklarına 21 yaş altı takımıyla yaptığı maçla devam etti.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, sabah Batıkent Tesisleri'ndeki fitness salonunda kuvvet ağırlıklı çalışan mor-sarılılar, akşam ise 21 yaş altı takımıyla hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Müsabakayı A takım, 6-2 kazandı. A takımın gollerini Furkan Özçal (3), Mertan Caner Öztürk (2) ve Furkan Yaman kaydetti.